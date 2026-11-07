Александр Лукашенко открыто рассказал о взглядах: «Революций нам уже не надо» Фото: REUTERS.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не является сторонником революций и не хотел бы повторения подобных событий в республике. Об этом он рассказал во время встречи с жителями агрогородка Говяды в Могилевской области, передает БелТА.

Заявление белорусский лидер сделал 7 ноября, когда в стране отмечают День Октябрьской революции. По словам Лукашенко, государство уже исчерпало свой лимит на подобные потрясения.

«Лимит на революции закончился давно. Я не сторонник революции и, как историк, я не хочу, чтобы это повторилось у нас», — подчеркнул президент Белоруссии.

При этом глава государства объяснил, почему республика продолжает отмечать годовщину Октябрьской революции. По его словам, праздник сохранили прежде всего ради представителей старшего поколения, для которых эта дата по-прежнему имеет большое значение.

«Но революций нам уже не надо», — добавил Лукашенко.

Лидер страны также обратил внимание на исторические последствия событий 1917 года. Он отметил, что именно после революции у белорусских земель появился шанс на обретение независимости и начало формирования собственной государственности. Однако повторения революционных событий президент не желает.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что восстановить Советский Союз в современных условиях невозможно. При этом белорусский лидер призвал страны СНГ сохранить общее экономическое пространство. По его мнению, несмотря на невозможность возвращения СССР, государствам бывшего Союза необходимо поддерживать экономические связи.