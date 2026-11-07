Похороны Ивана Скицана пройдут в посёлке Сява в Нижегородской области 10 ноября, фото: пресс-служба Театра на Юго-Западе

Российский актёр театра и кино Иван Скицан, прославившийся ролью в фильме "Утомленные солнцем 2: Предстояние", будет похоронен 10 ноября в родном посёлке Сява Нижегородской области, рядом с отцом. Об этом РИА Новости сообщили в его семье.

"Прощание пройдет в понедельник, 9 ноября, в траурном зале морга при НИИ Склифосовского. После этого его тело повезут в его родной поселок Сява Нижегородской области. И похороны пройдут уже на родине 10 ноября, его похоронят рядом с отцом", - говорится в публикации.

Напомним, Скицан ушёл из жизни в возрасте 39 лет из-за продолжительной болезни. Как изначально сообщали в его семье, гражданская панихида была запланирована на пятницу в Москве, а похороны - на субботу на его родине в Нижегородской области.

Скицан родился 4 января 1987 года в Сяве Нижегородской области. Окончил Нижегородское театральное училище имени Евстигнеева в 2008 году. Работал в МХАТ имени Горького, Театре на Юго-Западе и преподавал в музыкальной школе имени К.В. Молчанова.

Известные театральные роли: Тибальт в "Ромео и Джульетте", Фортинбрасс в "Гамлете", сержант Лбов в "Зойкиной квартире", герцог Тизей в "Сне в летнюю ночь". Снимался в кино: "Утомленные солнцем 2: Предстояние" (2010), "Маргоша" (2008), "Ранетки" (2010).

Ранее KP.RU сообщил, что есть и другая версия смерти актёра, но она не подтверждена. Дескать, Скицан мог умереть из-за застрявшей в горле кости.