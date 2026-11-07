В Москве подготовлены к работе все снегосплавные пункты

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства подготовили для работы этой осенью и зимой более 50 стационарных снегосплавных пунктов. Подробностями поделился заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

«Их общая мощность позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров снега в сутки. Все сооружения соответствуют современным требованиям и позволяют эффективно решать задачи по утилизации снега», – подчеркнул заммэра.

Все пункты заранее тщательно проверили. При необходимости там отремонтировали системы и конструкции снегосплавов. Кроме того, протестировали работу насосного и энергетического оборудования, а также устройства сигнализации и оповещения. Специалисты осмотрели трубопроводы и щиты, защищающие снегосплавные камеры от повреждения снегом и льдом.

Плюс к этому обеспечили ремонт сепараторов-дробилок, решеток перекрытия, металлических балок, обрамления снегосплавных камер и песколовок.

Напомним, снегосплавные пункты работают, используя тепло сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения. Далее он попадает в специальный отсек, в который подают сточную воду температурой не ниже 10°C.

Весь мусор остается в песколовках. Талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения. Там она проходит полный цикл механической и биологической очистки.