Популярного в РФ итальянского блогера Баньяти попытались обмануть на полмиллиона Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Популярный в России итальянский пианист и блогер Лоренцо Баньяти выиграл судебный спор у компании-заказчика рекламной интеграции. Поводом для разбирательства стал отказ выплатить оставшуюся часть гонорара за продвижение настольной игры. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Конфликт возник после заключения договора между представителями Баньяти и компанией «Адат» на рекламу игры «Потолкуем» на трех платформах: YouTube, TikTok и Telegram. Общая стоимость кампании была оценена в 800,4 тысячи рублей, из которых исполнитель получил лишь предоплату. После выхода роликов заказчик отказался переводить оставшиеся 400,2 тысячи рублей, сославшись на то, что материалы якобы не прошли обязательное согласование.

Представитель артиста обратился в судебные инстанции. Главным доказательством в деле стала официальная переписка сторон в Telegram, которую предварительно заверили у нотариуса, потратив на оформление протокола осмотра 43,4 тысячи рублей.

Суд изучил представленные материалы и встал на сторону истца. С компании взыскали не только задолженность, но и неустойку вместе с компенсацией судебных издержек, в результате чего общая сумма выплат достигла 540,6 тысячи рублей. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Лоренцо Баньяти родился в Милане, однако завоевал широкую популярность в рунете благодаря блогу, посвященному жизни в России, культурным особенностям и изучению русского языка. Помимо ведения соцсетей, где его совокупная аудитория превышает шесть миллионов подписчиков, он активно занимается музыкальной деятельностью. Сайт KP.RU рассказывал, как он посетил Тюмень и влюбился в Сибирь.