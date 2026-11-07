Когда пройдет «Прямая линия» с Владимиром Путиным в этом году: названы примерные сроки

Юнашев: «Прямая линия» с Владимиром Путиным пройдет в первой декаде декабря Фото: REUTERS.

«Прямая линия» с президентом России Владимиром Путиным в 2026 году состоится в первой декаде декабря. Об этом сообщил журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

По информации журналиста, в администрации президента уже определились со сроками проведения ежегодного мероприятия. При этом в нынешнем году общение российского лидера с гражданами пройдет раньше привычного.

Юнашев напомнил, что традиционно «Прямую линию» проводили во второй половине декабря. Самой ранней датой ее проведения было 14 декабря. Однако теперь мероприятие запланировано на первые десять дней месяца. Точное число журналист не назвал.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что «Прямую линию» в 2026 году вновь объединят с большой ежегодной пресс-конференцией. По его словам, подготовка к мероприятию уже началась. В прошлом году совмещенная программа «Итоги года с Владимиром Путиным» состоялась 19 декабря. Тогда глава государства общался с гражданами и журналистами четыре часа 28 минут и ответил на 103 вопроса.