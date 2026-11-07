Лукашенко выразил соболезнования семье Лидии Федосеевой-Шукшиной Фото: REUTERS.

Президент Беларуси Александр Лукашенко с глубоким сожалением обратился к семье и близким народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной, выразив свои соболезнования в связи с её смертью.

«Ушла из жизни талантливая актриса, чьё многолетнее служение искусству снискало глубокое уважение коллег и безмерную любовь зрителей. Созданные ею яркие женские образы навсегда останутся эталоном искренности, душевной силы и истинно народной красоты», - высказался белорусский лидер.

Лидия Федосеева-Шукшина умерла Актриса Лидия Федосеева-Шукшина скончалась на 89-м году жизни. «Умерла моя мама, Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!» — написала Мария Шукшина на своей странице в соцсети.

7 ноября 2026 года умерла Лидия Федосеева-Шукшина, народная артистка РСФСР, в возрасте 88 лет. Об этом сообщила ее дочь Мария Шукшина 7 ноября. По словам младшей дочери Ольги, актриса скончалась 6 ноября в московской больнице № 24 около 21:00 мск.

Прощание пройдет 10 ноября в Кунцеве, возможно, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с мужем, Василием Шукшиным.