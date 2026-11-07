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НовостиВ мире7 ноября 2026 22:59

Пьяная украинка пригрозила взорвать концерт Светланы Лободы в Словакии: подробности

Украинка пригрозила взорвать концерт Лободы из-за поддельного билета
Диана ЗАМАЛЕЕВА
Гражданка Украины пригрозила взорвать концерт Светланы Лободы в словацком городе Кошице после того, как ее не пустили на выступление из-за поддельного билета. Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Гражданка Украины пригрозила взорвать концерт Светланы Лободы в словацком городе Кошице после того, как ее не пустили на выступление из-за поддельного билета. Фото: Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

Гражданка Украины пригрозила взорвать концерт Светланы Лободы в словацком городе Кошице после того, как ее не пустили на выступление из-за поддельного билета. Об этом сообщает местное издание Korzár.

Женщина приехала на концерт вместе с подругами. На входе выяснилось, что ее билет и билет одной из знакомых оказались фальшивыми. После этого они вернулись в отель, где распивали алкоголь. Разозлившись из-за произошедшего, украинка позвонила в полицию и сообщила о якобы заложенной бомбе на арене.

Экстренные службы прибыли на место уже после окончания концерта. Специалисты обследовали помещение, но опасных предметов не обнаружили. Женщину задержали, она признала свою вину.

По данным местных СМИ, 35-летней гражданке Украины предъявили обвинение в распространении ложной тревожной информации. За такое правонарушение в Словакии может грозить до пяти лет лишения свободы.

Ранее KP.RU сообщал о скандале вокруг выступлений Светланы Лободы на Пхукете. После концерта певицы на частном мероприятии глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить артистку и рассмотреть вопрос о признании ее террористкой и экстремисткой. Поводом стали заявления о возможной поддержке ВСУ за счет концертных гонораров.