США увеличили поставки маргарина в Россию в 41 раз: объем импорта достиг рекорда с 2001 года

В сентябре 2026 года поставки маргарина и спредов из США в Россию достигли 184,7 тысячи долларов. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Galina Didebash/Global Look Press

В сентябре 2026 года поставки маргарина и спредов из США в Россию достигли 184,7 тысячи долларов. Это максимальный показатель как минимум с 2001 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможенной службы.

В годовом выражении объем поставок увеличился в 41 раз. В сентябре прошлого года американский экспорт этой продукции в Россию составлял всего 4,5 тысячи долларов. В июле и августе поставок не было, а в июне их стоимость достигла 102,8 тысячи долларов. За первые девять месяцев 2026 года США поставили в Россию маргарин на 380,4 тысячи долларов. За аналогичный период прошлого года объем экспорта составлял 30,2 тысячи долларов.

Всего в сентябре американские поставки маргарина на мировой рынок достигли 39,3 миллиона долларов. Крупнейшими покупателями стали Канада, Мексика, Нидерланды, Куба и Ирландия. За три квартала общий объем экспорта составил 305,8 миллиона долларов.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Федеральная антимонопольная служба начала проверку крупнейших производителей маргарина в России. Поводом стала информация об изменении оптовых цен на продукцию, используемую в хлебопекарной отрасли. Ведомство намерено оценить обоснованность подорожания.