Очевидцы заметили густой столб дыма над морем: в Египте загорелась трехъярусная яхта

Около набережной Хургады загорелась трехъярусная яхта. Фото: Manfred Bail/http://imagebroker.com/#/search/ Global Look Press

Около набережной Хургады в Египте загорелась трехъярусная яхта. Очевидцы заметил густой столб дыма над морем. Об этом информирует местное издание Al-Masry Al-Youm.

По последним сведениям, пожар случился 7 ноября. Морское судно стоит недалеко от берега, где расположены отели. При этом жертв или пострадавших не зафиксирована, поскольку яхта стояла пустая.

Издание отмечает, что предварительная версия ЧП - взрыв баллонов для дайвинга. Пламя вспыхнуло сразу после громкого хлопка.

Очевидцы же заявили, что горящее судно успели отогнать от других лодок и яхт. Оперативно прибывшие пожарные смогли потушить очаг возгорания. Сейчас идет расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что у берегов Камчатки загорелось пассажирский лайнер. На борту в тот момент находились 25 человек. Всех людей удалось экстренно эвакуировать.