Умер Герхард Порше, внук основателя Porsche Фото: Иван МАКЕЕВ.

Умер Герхард Порше, австрийский предприниматель, внук основателя автомобильной династии Фердинанда Порше, ему было 88 лет. О его смерти стало известно 8 ноября из траурного объявления, опубликованного на сайте похоронного бюро Schoosleitner Bestattung.

В объявлении говорится, что Порше умер еще 30 октября в кругу семьи. Причина смерти не указывается. Прощание с предпринимателем пройдет 17 ноября с 09:00 до 18:00 в траурном зале похоронного бюро Schoosleitner в австрийском Тальгау.

Герхард Порше был известен проектами в австрийской земле Каринтия. В населенном пункте Санкт-Сальватор он создал музей автомобилей, где собрал редкие модели Porsche, Rolls-Royce и Bentley, гоночные машины, тракторы, мотоциклы и мотороллеры.

Герхард Порше был братом Вольфганга Порше, председателя наблюдательных советов Porsche AG и Porsche Automobil Holding SE. В отличие от брата, он предпочитал вести непубличный образ жизни.

Ранее KP.RU писал, что умер Леонид Лейтман, заслуженный тренер СССР по фехтованию, ему было 95 лет. Он прославился как победитель и неоднократный призер юношеских первенств СССР.