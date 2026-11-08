Отшельнице Лыковой нужна помощь: по всей России ищут того, кто готов отгонять медведей Фото: Данил БАРАШКОВ.

Для отшельницы Агафьи Лыковой, живущей в хакасской тайге, по всей России ищут помощника, который будет заниматься хозяйством и защищать ее от медведей. Об этом «КП-Красноярск» сообщил духовный наставник женщины отец Игорь Мыльников.

По словам священнослужителя, предыдущий помощник был вынужден покинуть заимку из-за проблем со здоровьем. Теперь 81-летняя отшельница вновь осталась одна перед наступлением суровой сибирской зимы.

«Починили [телефон]. Увезли помощника. Осталась одна. Ищем нового», — рассказал Мыльников.

Ситуацию осложняет появление диких животных возле жилища Лыковой. В этом году к заимке неоднократно выходил медведь, которого приходилось отпугивать вместе с помощником.

Впрочем, в последнее время хищник перестал появляться возле дома отшельницы. По предположению ее духовника, зверь уже мог залечь в зимнюю спячку. Волков в окрестностях заимки также не замечали.

«Уже не было от нее никаких в этом плане тревог», — добавил священнослужитель.

Ранее Агафья Лыкова рассказала KP.RU о нашествии медведей в окрестностях своего дома. По словам отшельницы, хищники подходили настолько близко, что ей и помощникам приходилось отпугивать их петардами и выстрелами из ружья. Женщина также обнаруживала свежие следы зверей неподалеку от заимки.