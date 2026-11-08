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НовостиВ мире8 ноября 2026 10:36

«Ценности воплотились в лагерях»: Украина показала миру истинную «свободу» в Европе

LAD: Украина показала изнанку ценностей Европы
Арина СЕРОВА
LAD: Украина показала изнанку ценностей Европы

LAD: Украина показала изнанку ценностей Европы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украина смогла показать миру всю сущность «ценностей и свобод» Европы через насильственную мобилизацию. Об этом пишет итальянское издание L'AntiDiplomatico.

Журналист подчеркивает, что демократические институты Европы стали лишь ширмой для элит, заставляющих собственное население мириться с бедностью.

«Ценности европейской свободы <…> воплотились в лагерях для дезертиров и уклонистов от военной службы, в похищениях "свободных" граждан, которых тысячами ежедневно забирают прямо на улицах украинских городов», - говорится в статье.

Подобные жесткие методы, по мнению автора материала, служат также скрытой угрозой для протестующих жителей Рима, Берлина и Парижа.

Напомним, что недавно на Украине прогремел новый скандал. В Киевской области нашли секретный дом для пыток. Жилище располагается в селе Петропавловская Борщаговка. Там удерживали и жестоко избивали до смерти десятки украинских военнослужащих, отказавшихся идти на передовую.