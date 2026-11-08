От долгов за свет и воду можно избавиться: в Госдуме назвали законный способ

В Госдуме объяснили, что избавиться от долгов за ЖКХ можно через банкротство Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Россияне могут списать долги за жилищно-коммунальные услуги через процедуру банкротства. Об этом РИА Новости рассказал председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев.

По словам депутата, задолженность за ЖКУ, которая образовалась до подачи заявления о банкротстве, может быть списана по решению суда. При этом платежи за свет, воду и отопление, начисленные уже во время процедуры, необходимо вносить в обычном порядке.

Свищев предупредил, что суд может отказать в списании долгов, если установит, что гражданин намеренно уклонялся от оплаты коммунальных услуг. Кроме того, банкротство требует расходов на услуги финансового управляющего.

Депутат также напомнил о возможности внесудебного банкротства через МФЦ. По его словам, оно подходит при задолженности от 50 до 500 тысяч рублей, а при большей сумме необходимо обращаться в арбитражный суд.

Ранее KP.RU сообщал, что Верховный суд России запретил включать в платежки за ЖКУ долги по капитальному ремонту старше трех лет. При этом собственник должен сам заявить об истечении срока исковой давности, если фонд обратится в суд за взысканием задолженности.