Россияне во Вьетнаме могли заболеть не из-за нового вируса: новая версия произошедшего с туристами Фото: Иван МАКЕЕВ.

Российские туристы, заболевшие во вьетнамском Нячанге, могли отравиться местной едой или водой, а не заразиться новым вирусом. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с NEWS.ru.

Эксперт усомнился в появлении неизвестной инфекции на популярном курорте. По его словам, причиной ухудшения самочувствия отдыхающих могли стать нарушения работы желудочно-кишечного тракта.

«Заболевшие во Вьетнаме россияне вряд ли заразились новым вирусом... Туристы могли получить кишечное отравление из-за употребления местной еды и воды», — предположил Онищенко.

Академик пояснил, что проблемы с пищеварением могут возникнуть даже у здоровых людей после употребления непривычной питьевой воды. Подобные случаи, по его словам, встречаются даже при поездках между регионами России.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о жалобах российских туристов в Нячанге на неизвестное заболевание. Отдыхающие рассказывали о высокой температуре, кашле и головной боли. После появления этих сообщений Роспотребнадзор направил запросы в Министерство здравоохранения Вьетнама и Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Напомним, еще в октябре Российский союз туриндустрии опроверг сообщения о массовой вспышке вируса Коксаки среди россиян во Вьетнаме. В организации заявили, что подтверждений подобной информации нет. При этом специалисты отметили, что отдельные случаи заболеваний среди отдыхающих возможны, особенно на популярных курортах, однако ничего необычного в эпидемиологической ситуации тогда не наблюдалось.