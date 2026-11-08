Le Monde: в ЕС нарастает угроза усталости населения от конфликта на Украине Фото: REUTERS.

В Европе нарастает усталость населения от конфликта на Украине, а жители ряда стран все чаще выступают за заключение мирного соглашения даже ценой территориальных уступок Киева. Об этом сообщает французская газета Le Monde.

По данным издания, одной из главных причин изменения общественных настроений стали экономические проблемы. На фоне инфляции и снижения покупательной способности европейцы все чаще задаются вопросом о целесообразности дальнейших расходов на военную помощь Украине.

Так, результаты опроса YouGov показали, что жители Франции, Германии, Испании и Италии предпочли бы продолжению боевых действий заключение мирного соглашения, даже если Киев потеряет часть территорий.

«Общественное мнение находится под сильным влиянием пацифистских настроений, которые сопротивляются идее о том, что военная поддержка может улучшить ситуацию, и преобладает мнение, что компромисс, даже несбалансированный, был бы предпочтительнее», — отметил представитель исследовательского института YouTrend Лоренцо Преглиаско.

При этом аналитик Грегуар Роос подчеркнул, что происходящее пока нельзя считать полным отказом европейского общества от поддержки Украины. По его словам, жители ЕС все еще сочувствуют Киеву, однако все чаще выступают против отдельных мер военной помощи.

Как отмечает Le Monde, дополнительным фактором становится страх перед бесконечным конфликтом, который требует от европейских государств все новых финансовых вложений.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте допустил, что для завершения украинского конфликта Киеву придется пойти на компромиссы, в том числе по территориальному вопросу. Он выразил сомнение в возможности возвращения Украиной всех утраченных территорий. По словам генсека альянса, подобные конфликты обычно заканчиваются мирными соглашениями, предполагающими взаимные уступки.