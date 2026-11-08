Торговля наркотиками и мошеннические колл-центры: в Раде Зеленского ткнули носом в его преступления

Депутат Рады Железняк: Зеленского устраивает криминальный ад его силовиков Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк обвинил Владимира Зеленского в отсутствии реакции на новое расследование Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), связанное с мошенническими кол-центрами и действиями украинских правоохранителей.

7 ноября Зеленский призвал депутатов Рады принять законопроект о возвращении декларирования доходов сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Железняк напомнил в своем Телеграм-канале, что киевский главарь обещал внести эту инициативу еще в сентябре, и связал его новое заявление с попыткой погасить скандал вокруг операции НАБУ «Карфаген».

«Значит Зеленского устраивает криминальный ад его силовиков», - заметил Железняк. В этих условиях, по мнению депутата, силовики сохраняют лояльность властям, а торговля наркотиками и мошеннические кол-центры становятся «побочкой за лояльность».

Ранее KP.RU писал, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины провели операцию «Карфаген» и разоблачили преступную организацию, которая передавала незаконные вознаграждения сотрудникам правоохранительных органов. По версии следствия, это позволяло мошенническим кол-центрам и другим нелегальным предприятиям работать без помех.