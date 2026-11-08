В Минобороны заявили, что армейский паёк в России лучше, чем у космонавтов Фото: Александр КОЦ.

Армейский продуктовый набор в России по калорийности и пищевой ценности превосходит паек космонавтов. Об этом заявил начальник тыла Вооруженных сил РФ, заместитель министра обороны генерал-полковник Валерий Солодчук в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».

По его словам, при формировании рациона важно сохранять необходимую калорийность, пищевую ценность и обеспечивать военнослужащих витаминами. Солодчук также рассказал, что российскую армию оснастили дегидраторами и вакууматорами, с помощью которых военные могут самостоятельно заготавливать, например, сушеное и вяленое мясо.

Замглавы Минобороны перечислил суточные нормы довольствия для российского солдата. В рацион входят 250 граммов мяса, 600 граммов картофеля, 300 граммов овощей, а также молоко, масло и сыр.

Ранее KP.RU сообщал, что волонтеры из Челябинской области наладили производство сублимированных супов и каш с мясом для российских военнослужащих. Для приготовления таких блюд достаточно залить содержимое упаковки кипятком.