Соколов: Жители ФРГ видят упущенные выгоды без «Северных потоков». Фото: IMAGO/Rolf Zollner/Global Look Press

Население Германии видит упущенные выгоды без работы «Северных потоков», однако немецкие политики боятся отстаивать эту позицию из-за риска для своей карьеры. Об этом в беседе с РИА Новости заявил старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Министерства иностранных дел РФ Артем Соколов.

«Если мы говорим про население федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания, куда заходили трубы проекта, то, конечно, население видит упущенные выгоды после того, как проект прекратил функционировать», - пояснил он.

Соколов отметил, что тема российских энергоресурсов в Германии остается сложной, поэтому политики из высших эшелонов власти в ФРГ, которые готовы ее развивать, сильно рискуют своей карьерой.

Ранее KP.RU сообщал, что в МИД России прокомментировали расследование по «Северным потокам». Как заявил руководитель департамента европейских проблем ведомства Владислав Масленников, Германия попросту не хочет устанавливать настоящих организаторов и заказчиков подрыва газопровода.