Невролог Лавренова: руки во сне немеют от туннельного синдрома Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Туннельные синдромы чаще всего становятся причиной онемения рук по ночам, рассказала врач-невролог Мария Лавренова. По ее словам, связывать такие ощущения с позвоночником стоит не во всех случаях: сдавление нерва в области запястья или локтя и поражение нервного корешка в шее проявляются по-разному.

При туннельных синдромах онемение ограничено зоной конкретного нерва, а боль в шее отсутствует, пояснила специалист в беседе с Rt. Так, при запястном синдроме немеют большой, указательный и средний пальцы, а также половина безымянного. При локтевом ощущения затрагивают безымянный палец и мизинец.

Условия для сдавления нерва могут возникать из-за самой позы во сне. Человек подгибает запястье или надолго ложится на руку, из-за чего нерв в запястном либо локтевом канале подвергается раздражению. Онемение, жжение и покалывание появляются в состоянии покоя и нередко заставляют проснуться.

Другую картину врач описала при грыже диска в шейном отделе позвоночника. В этом случае сдавливается нервный корешок, что также может приводить к онемению пальцев. Однако проявления шейной радикулопатии непостоянны и способны беспокоить как ночью, так и днем. Они часто связаны с движениями шеи и обычно сопровождаются болью, которая отдает из шеи в руку.

Расположение онемевших участков при этом зависит от того, какой корешок затронут. По объяснению Лавреновой, для C6 это большой и указательный пальцы, для C7 — средний, для C8 — безымянный и мизинец.

Устанавливать причину симптомов должен врач после осмотра, подчеркнула невролог. При подозрении на туннельный синдром может потребоваться электронейромиография, а при подозрении на грыжу — МРТ.

Онемение - это сигнал о том, что нерв или сосуд где-то страдают, и этот сигнал нельзя игнорировать, потому что за ним могут стоять серьезные заболевания, предупредил в беседе с Lenta.ru старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Особенно опасно, если онемение возникает внезапно, затрагивает одну половину тела - лицо, руку и ногу с одной стороны - и сопровождается спутанностью речи или перекошенным лицом: такая комбинация симптомов характерна для инсульта и требует немедленного вызова скорой помощи, пишет Царьград.