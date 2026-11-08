Как купить красную икру дешевле магазинной: один простой прием из 90х

Икру можно засолить и побаловать себя, или же заморозить для подачи к новогоднему столу, Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Корреспондент KP.RU Владимир Перекрест рассказал, как купил 300 граммов красной икры за 4000 рублей, получив в дополнение к этому форель. Журналист по личному опыту знает, что необязательно платить несусветные деньги, если хочется побаловать себя деликатесом.

«На днях в одном из подмосковных магазинов наткнулся на 3-килограммовую не потрошенную форель - лежала на льду, 1300 рублей за килограмм. <...> Икры я с нее выдоил почти 300 граммов - очень хороший показатель», - отметил корреспондент KP.RU.

Журналист напомнил, что еще в 90-е годы люди при выборе мороженой кеты или горбуши обращали внимание не только на жабры, но и на брюшки - по их размеру можно было почти всегда определить, была ли в рыбе икра.

После покупки ее можно было разморозить, обработать и засолить найденную в рыбе икру, обеспечив семье деликатесом. Так и сейчас в магазинах можно найти свежий продукт с «приятным бонусом». Икру можно засолить и побаловать себя, или же заморозить для подачи к новогоднему столу, отдав приемлемую сумму как за деликатес, так и за саму рыбу.

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