Педиатр Бандурина: если в классах холодно, то школьников согреет только движение Фото: Андрей КАРА.

С тех пор как на улице похолодало, многие дети жалуются, что в школе стало холодно. Учителя советуют одеваться теплее, но теплая одежда не решит проблему, если ребенок часами сидит почти без движения в школьном кабинете с температурой +15–16 °C. Об этом рассказала врач-педиатр Татьяна Бандурина.

По ее словам, дополнительный свитер способен лишь частично уменьшить дискомфорт, а длительное пребывание в таких условиях может неблагоприятно отразиться на здоровье.

Главную опасность специалист связывает с тем, что у школьника практически нет возможности согреваться за счет движений. На прогулке ребенок активен, поэтому легче переносит прохладу. За партой же он вынужден подолгу оставаться неподвижным, и даже куртка не устраняет эту проблему.

В беседе с Life.ru Бандурина обратила внимание на ограничения во время перемен: по ее словам, детям нередко запрещают бегать и активно двигаться даже между занятиями.

По мнению педиатра, сочетание прохлады и продолжительного сидения ухудшает кровообращение и может ослаблять защитные функции организма. В таких обстоятельствах ребенок становится более восприимчивым к вирусным инфекциям, считает специалист. При этом сам холод не вызывает ОРВИ: для развития заболевания необходимо заражение вирусом.

Педиатр посоветовала школам уделять больше внимания физической активности учеников. Даже небольшие разминки между уроками помогут детям согреться и избежать неблагоприятных последствий многочасового сидения без движения.

Ранее, врач-терапевт Александр Козлов рассказал в беседе с Газета.ru, сколько раз в год взрослые и дети могут болеть ОРВИ. По словам врача, взрослые в среднем переносят от двух до четырех эпизодов ОРВИ, а дети, посещающие детский сад, до десяти - двенадцати, и частые простуды не обязательно говорят о проблемах с иммунитетом.