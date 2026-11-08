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НовостиВ мире8 ноября 2026 20:56

Троих россиян депортировали из Гоа за нарушение визового режима: ещё троим грозит высылка

Из Гоа депортировали троих россиян, ещё трое могут покинуть Индию
Диана ЗАМАЛЕЕВА
В индийском штате Гоа депортировали троих граждан России за нарушение визового режима. Фото: Prasanta Biswas/Global Look Press

В индийском штате Гоа депортировали троих граждан России за нарушение визового режима. Фото: Prasanta Biswas/Global Look Press

В индийском штате Гоа сообщили о депортации троих граждан России за нарушение визового режима. Ещё троих россиян выявили во время проверок иностранцев, и теперь им также грозит высылка. Об этом сообщает Mash.

Троих мужчин отправили на родину 4 ноября. Все они приехали в Индию по туристическим визам, но остались в стране после окончания разрешённого срока пребывания. Двое ранее были осуждены местным судом, третий перед депортацией находился в центре временного содержания.

Во время отдельного рейда в районе Керим на севере Гоа миграционная служба обнаружила пятерых иностранцев без действующих виз. Среди них были двое россиян и россиянка. В отношении всех нарушителей начали процедуру депортации, их передвижение ограничили. Рейды по выявлению нарушителей визового режима продолжатся.

Напомним, ранее KP.RU рассказывал, как власти популярных у российских туристов азиатских курортов ужесточают контроль за соблюдением миграционных правил. В частности, в Таиланде и на Бали начали активнее выявлять иностранцев, нарушающих условия пребывания, и депортировать их из страны.