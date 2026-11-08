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НовостиОбщество8 ноября 2026 22:55

Грозит ли россиянам массовая депортация из ГОА: ответ АТОР

АТОР опроверг угрозу массовой депортации российских туристов из Гоа
Мария ПАНЮТИНА
Организованным туристам из России не грозит высылка из Гоа

Организованным туристам из России не грозит высылка из Гоа

Фото: REUTERS.

Организованным российским туристам в индийском штате Гоа не грозит массовая депортация. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

"Организованных туристов из РФ данная проблема не касается. Клиенты российских туроператоров отдыхают в штате Гоа в среднем 10-14 дней", - отметили в ассоциации.

В АТОР пояснили, что россияне приезжают в Гоа по электронным визам с целью отдыха. Они покидают страну в соответствии с запланированными датами и не допускают нарушения визового режима.

Ранее сообщалось, что индийские власти якобы начали массовую депортацию россиян из Гоа. За последнюю неделю троих граждан России уже отправили на родину, еще троих готовят к выдворению. Речь идет о тех, кто нарушил условия пребывания в стране.

Как писал KP.RU, Россия и Индия приняли решение не продолжать выработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп. На данный момент для поездок с туристическими целями россияне могут оформить бесплатные электронные визы.