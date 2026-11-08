Грозит ли россиянам массовая депортация из ГОА: ответ АТОР

Организованным туристам из России не грозит высылка из Гоа Фото: REUTERS.

Организованным российским туристам в индийском штате Гоа не грозит массовая депортация. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России.

"Организованных туристов из РФ данная проблема не касается. Клиенты российских туроператоров отдыхают в штате Гоа в среднем 10-14 дней", - отметили в ассоциации.

В АТОР пояснили, что россияне приезжают в Гоа по электронным визам с целью отдыха. Они покидают страну в соответствии с запланированными датами и не допускают нарушения визового режима.

Ранее сообщалось, что индийские власти якобы начали массовую депортацию россиян из Гоа. За последнюю неделю троих граждан России уже отправили на родину, еще троих готовят к выдворению. Речь идет о тех, кто нарушил условия пребывания в стране.

Как писал KP.RU, Россия и Индия приняли решение не продолжать выработку соглашения о безвизовых поездках туристических групп. На данный момент для поездок с туристическими целями россияне могут оформить бесплатные электронные визы.