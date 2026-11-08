Венгрия задумалась о замене российского газа поставками из Румынии: подробности

Капитань подчеркнул, что цель правительства обеспечить страну энергией из как можно большего количества источников по доступным ценам. Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Венгрия намерена обсудить с Румынией возможность закупки природного газа из Черного моря, чтобы диверсифицировать импорт и заменить российские поставки. Об этом сообщил министр экономики и энергетики страны Иштван Капитань.

«Мы сделали еще один важный шаг к укреплению энергетической безопасности Венгрии», — написал Капитань в соцсети по итогам встречи участников региональной программы по развитию энергетических связей в Загребе.

По словам министра, участники обсудили возможности поставок газа из Черного моря, доступ к новым источникам энергии и масштабные проекты Венгрии в энергетике. Капитань подчеркнул, что цель правительства - обеспечить страну энергией из как можно большего количества источников по доступным ценам.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Венгрия намерена отказаться от российского газа к осени 2027 года в соответствии с планами Евросоюза. Министр экономики и энергетики Иштван Капитань заявлял, что Будапешт уже ведет переговоры с соседними странами и поставщиками сжиженного природного газа о поиске альтернативных источников топлива.