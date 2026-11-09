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НовостиПолитика9 ноября 2026 2:39

Обломки дрона ВСУ упали на крышу многоквартирного дома в Ленинградской области

Дрозденко сообщил о 113 сбитых беспилотниках над Ленинградской областью
Мария ПАНЮТИНА
Более 110 беспилотников сбили над Ленинобластью Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Более 110 беспилотников сбили над Ленинобластью Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

В ходе отражения атаки ВСУ зафиксировано попадание обломков дрона на крышу многоквартирного жилого дома в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Чиновник уточнил, что количество беспилотников, сбитых над регионом, увеличилось до 113. В области отменен режим беспилотной опасности.

"Зафиксировано попадание осколков на крышу многоквартирного жилого дома во Всеволожске, последствия уточняются", - написал политик в мессенджере Max.

Дрозденко дополнил сведения о попадании обломков беспилотника в квартиру жилого дома в Киришах. В результате этого происшествия никто не пострадал. Ранее из квартиры эвакуировали семью.

Как писал KP.RU, на фоне украинской атаки в аэропорту Пулково были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Меры принимали для обеспечения безопасности полетов.