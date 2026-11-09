МИД России оценил энергетическую позицию Евросоюза Фото: REUTERS.

ЕС продолжает придерживаться курса на конфронтацию с Россией и намерен полностью прекратить сотрудничество в энергетической сфере. Об этом заявил замглавы МИД Александр Панкин.

Дипломат уточнил, что политика нынешнего руководства европейских институтов и большинства стран - членов объединения по-прежнему строится на противостоянии с Москвой.

"Взят курс на полный отказ от взаимодействия с Россией в энергосфере. Каких-либо иных сигналов от ЕС мы не наблюдаем", - подытожил Панкин в интервью ТАСС.

Ранее ЕС самостоятельно отказался от российского газа. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что теперь проблемы с нехваткой энергоресурсов лежат на плечах европейцев.

Как сообщал KP.RU, Европа нуждается в России для своего выживания на фоне энергетического кризиса. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев добавил, что трудности заставят ЕС исправлять прошлые ошибки.