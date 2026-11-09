Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 ноября 2026 2:43

Разрыв без возврата: в МИД России оценили энергетическую позицию Евросоюза

Панкин заявил о курсе ЕС на полный отказ от энергосотрудничества с Россией
Мария ПАНЮТИНА
МИД России оценил энергетическую позицию Евросоюза

МИД России оценил энергетическую позицию Евросоюза

Фото: REUTERS.

ЕС продолжает придерживаться курса на конфронтацию с Россией и намерен полностью прекратить сотрудничество в энергетической сфере. Об этом заявил замглавы МИД Александр Панкин.

Дипломат уточнил, что политика нынешнего руководства европейских институтов и большинства стран - членов объединения по-прежнему строится на противостоянии с Москвой.

"Взят курс на полный отказ от взаимодействия с Россией в энергосфере. Каких-либо иных сигналов от ЕС мы не наблюдаем", - подытожил Панкин в интервью ТАСС.

Ранее ЕС самостоятельно отказался от российского газа. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что теперь проблемы с нехваткой энергоресурсов лежат на плечах европейцев.

Как сообщал KP.RU, Европа нуждается в России для своего выживания на фоне энергетического кризиса. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев добавил, что трудности заставят ЕС исправлять прошлые ошибки.