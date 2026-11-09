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НовостиВ мире9 ноября 2026 3:12

США придумали новый способ давления на Иран: американцы обратились к Ираку

Хуссейн: США потребовали от Ирака закрыть почти все КПП на границе с Ираном
Мария ПАНЮТИНА
США потребовали от Ирака закрыть почти все КПП на границе с Ираном

США потребовали от Ирака закрыть почти все КПП на границе с Ираном

Фото: REUTERS.

США требуют от Ирака закрыть почти все контрольно-пропускные пункты на границе с Ираном, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран. Об этом заявил иракский глава МИД Фуад Хуссейн.

"Американцы все еще требуют закрыть пограничные пункты с Ираном в качестве экономической меры, и мы в настоящее время обсуждаем с ними этот вопрос", - сказал он для Al Jazeera.

Хуссейн добавил, что американская сторона предлагает оставить открытыми только два пункта пропуска между Ираком и Ираном. Один из них расположен на территории Иракского Курдистана.

Министр отметил, что между странами действует большое количество официальных и неофициальных погранпереходов. Их закрытие может негативно отразиться на экономике Ирака.

Ранее KP.RU сообщал, что газовое месторождение Хор-Мор в Иракском Курдистане подверглось атаке беспилотников неизвестного происхождения. После удара в нескольких районах автономного региона начались перебои со светом.