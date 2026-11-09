Настроения меняются: финский политик рассказал о реакции жителей на звонок Стубба Путину

В Финляндии могут меняться общественные настроения по отношению к России после телефонного разговора президентов Александра Стубба и Владимира Путина. Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

В Финляндии могут меняться общественные настроения по отношению к России после телефонного разговора президентов Александра Стубба и Владимира Путина. Такое мнение высказал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в эфире YouTube-канала The Duran.

Политик обратил внимание на то, как изменилась подача события в финских СМИ. По его словам, до разговора лидеров журналисты критиковали саму идею прямого диалога с Москвой, однако после переговоров стали называть их дипломатическим успехом.

Мема также сослался на результаты опроса, согласно которым 75% жителей Финляндии поддержали решение Стубба поговорить с российским президентом.

«Я искренне считаю, что в общественном мнении происходят перемены», — заявил политик.

По его оценке, финны постепенно начинают пересматривать привычные представления о России и конфликте на Украине. Мема считает, что жители страны проявляют больше интереса к международной повестке и хотят самостоятельно разбираться в происходящем, а не ориентироваться только на публикации СМИ.

Ранее KP.RU сообщал, что 75% жителей Финляндии поддержали решение президента Александра Стубба провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. Против переговоров высказались 13% участников опроса, еще 12% затруднились с ответом.