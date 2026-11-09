«Опасный сценарий эскалации»: финский политик предупредил Европу о риске конфликта с Россией из-за одного шага

Политик Мема: Европа может приблизиться к войне с РФ отправкой войск на Украину Фото: REUTERS.

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема предупредил, что отправка западных войск на Украину может приблизить Европу к прямому конфликту с Россией. Об этом он написал в соцсети X, комментируя планы Франции и Великобритании рассмотреть возможность отправки военнослужащих на Украину

Планы Парижа и Лондона отправить западные войска на Украину политик назвал «опасным сценарием эскалации».

«Коалиция желающих вскоре направит в Польшу 2800 военнослужащих. Франция и Великобритания рассматривают возможность отправки западных войск на Украину, что может приблизить Европу к войне с Россией. Присутствие западных войск на Украине будет воспринято Россией как прямое стремление НАТО к эскалации», — написал Мема.

Тема возможной отправки западных войск на Украину обсуждается с начала 2025 года. Кремль к таким планам относится резко отрицательно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативы Лондона и Парижа, отмечал, что появление западных военных на украинской территории чревато прямым столкновением России и НАТО, и подчёркивал, что Москва будет рассматривать такой шаг как угрозу своей безопасности.