«Прямая наводка» на Землю: Учёные предупредили о риске самой мощной солнечной вспышки

На Солнце возможна первая вспышка высшего X класса (самая мощная разновидность солнечных вспышек). О таком риске предупредил ИКИ РАН.
В институте пояснили, что последние дни Солнце буквально засыпает вспышками умеренной силы.
«Все вспышки производит одна и та же область — 4566, которая сегодня вышла в центр видимого диска, то есть на «прямую наводку» на Землю», — говорится в сообщении.
По данным учёных, при продолжении частых вспышек умеренной силы энергия расходовалась бы впустую. Вторые сутки подряд формируется ряд событий категории M — если Солнце начнёт накапливать энергию для крупных вспышек, ситуация может ухудшиться.
«Если это так, то теоретически сегодня может произойти первое событие высшего X класса. При текущем расположении источника взрыва точно напротив Земли это может быть неприятно», — предупреждают учёные.
Ранее «Роскосмос» показал полное затмение Солнца с орбиты Земли.