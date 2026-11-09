Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНаука9 ноября 2026 6:53

«Прямая наводка» на Землю: Учёные предупредили о риске самой мощной солнечной вспышки

ИКИ РАН сообщил о риске сильнейших вспышек на Солнце прямо напротив Земли
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария СПИРИДОНОВА
ИКИ РАН сообщил о риске сильнейших вспышек на Солнце прямо напротив Земли. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

ИКИ РАН сообщил о риске сильнейших вспышек на Солнце прямо напротив Земли. Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

На Солнце возможна первая вспышка высшего X класса (самая мощная разновидность солнечных вспышек). О таком риске предупредил ИКИ РАН.

В институте пояснили, что последние дни Солнце буквально засыпает вспышками умеренной силы.

«Все вспышки производит одна и та же область — 4566, которая сегодня вышла в центр видимого диска, то есть на «прямую наводку» на Землю», — говорится в сообщении.

По данным учёных, при продолжении частых вспышек умеренной силы энергия расходовалась бы впустую. Вторые сутки подряд формируется ряд событий категории M — если Солнце начнёт накапливать энергию для крупных вспышек, ситуация может ухудшиться.

«Если это так, то теоретически сегодня может произойти первое событие высшего X класса. При текущем расположении источника взрыва точно напротив Земли это может быть неприятно», — предупреждают учёные.

Ранее «Роскосмос» показал полное затмение Солнца с орбиты Земли.