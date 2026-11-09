ФСБ: семи уроженцам Центральной Азии и Закавказья прекращено гражданство РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Семь выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишены российского гражданства из-за действий, представляющих угрозу национальной безопасности Российской Федерации. Об этом сообщает ФСБ.

«Прекращено гражданство Российской Федерации семи выходцам из Центрально-Азиатского региона и Закавказья, создавшим угрозу национальной безопасности России», — говорится в сообщении от ведомства.

Нужно отметить, что правительство России сейчас взяло под особый контроль перемещение и пребывания мигрантов в РФ. Теперь получить гражданство РФ стало сложнее для приезжих, им нужно сдать специальный экзамен. В том числе на знание русского языка и истории РФ.

Ранее KP.RU передал, мнение президента РФ Владимира Путина, что страна нуждается в иностранной рабочей силе, но важно, чтобы мигранты уважали законы России.