Путин: в мире сложилась непростая геополитическая обстановка. Фото: Kremlin Pool/Globl Look Press

Сейчас в мире обострилась геополитическая ситуация. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что в нынешних условия важно максимально использовать потенциал Совбезов стран СНГ для обеспечения стабильности на всем пространстве содружества.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что СНГ не утрачивает своего значения, в том числе гуманитарного.

Также он отметил, что необходимо сохранить конкурентные преимущества, которые были накоплены в различных областях еще в советское время, и подчеркнул, что эта задача лежит на плечах СНГ. Также Путин заявил, в отношениях между РФ и другими странами СНГ не «разъехаться слишком далеко».