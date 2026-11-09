Стало известно, чем занимается бывший президент Венесуэлы Мадуро в американской тюрьме

Николас Мадуро в момент задержания Фото: REUTERS.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся в американской тюрьме, обратился к религии и философии. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Политик много читает Библию и Коран, а также интересуется иудаизмом. NYT сообщила, что Мадуро и его жена Силия Флорес похудели в тюрьме. Здоровье Флорес ухудшилось: она перенесла операцию по удалению матки и, возможно, сердечный приступ. Также она потеряла два зуба. Адвокаты Флорес подтвердили потерю веса более чем на 11 кг и возможный сердечный приступ.

Также приведены и другие подробности нахождения Мадуро в тюрьме США. Сообщалось, что бывший политик содержится в штрафном изоляторе. Ему позволено выходить из него на час раз в неделю. Обязательным условием содержания в этом месте — кандалы на руках и ногах Мадуро. По ночам он громко разговаривает на испанском языке и жалуется, что с ним плохо обращаются.

Ранее KP.RU рассказал, что Николас Мадуро вместе со своей женой был захвачен американскими властями и вывезен из своей страны. В США его обвинили в поддержания наркотрафика. Якобы с его подачи запрещенные вещества продавались в том числе и в Штаты.