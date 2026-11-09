«Действовали слишком жестко»: Трамп заговорил о смягчении депортации нелегалов и компромиссе с демократами

Трамп признал, что меры по депортации мигрантов были слишком жестки Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп признал, что американские власти могли действовать чрезмерно жестко при осуществлении процедур депортации нелегальных мигрантов, проживавших и работавших в стране на протяжении долгого времени.

«Думаю, мы действовали слишком жестко. Да, возможно, слишком жестко», — сказал глава Белого дома в интервью телекомпании CBS News.

По его словам, подобная практика высылки граждан, имевших постоянное место работы и не совершавших иных правонарушений, негативно сказалась на восприятии его политики в обществе. Речь идет в первую очередь об иностранных специалистах, занятых в сфере обслуживания, гостиничном бизнесе и благоустройстве территорий.

Трамп обратил внимание на то, что американское общество разделилось во мнениях относительно масштабов депортации. Он также выразил готовность к компромиссу с представителями Демократической партии по миграционному законодательству. В частности, американский лидер положительно оценил инициативу о предоставлении легального статуса мигрантам, задействованным в сфере обслуживания и благоустройства.

Ранее Financial Times сообщала, что обещанные Трампом массовые депортации обойдутся стране в триллион долларов, а сама операция по высылке может занять более десяти лет.