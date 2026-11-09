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НовостиВ мире9 ноября 2026 7:02

«Действовали слишком жестко»: Трамп заговорил о смягчении депортации нелегалов и компромиссе с демократами

Трамп признал, что меры по депортации мигрантов были слишком жесткими
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Трамп признал, что меры по депортации мигрантов были слишком жестки

Трамп признал, что меры по депортации мигрантов были слишком жестки

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп признал, что американские власти могли действовать чрезмерно жестко при осуществлении процедур депортации нелегальных мигрантов, проживавших и работавших в стране на протяжении долгого времени.

«Думаю, мы действовали слишком жестко. Да, возможно, слишком жестко», — сказал глава Белого дома в интервью телекомпании CBS News.

По его словам, подобная практика высылки граждан, имевших постоянное место работы и не совершавших иных правонарушений, негативно сказалась на восприятии его политики в обществе. Речь идет в первую очередь об иностранных специалистах, занятых в сфере обслуживания, гостиничном бизнесе и благоустройстве территорий.

Трамп обратил внимание на то, что американское общество разделилось во мнениях относительно масштабов депортации. Он также выразил готовность к компромиссу с представителями Демократической партии по миграционному законодательству. В частности, американский лидер положительно оценил инициативу о предоставлении легального статуса мигрантам, задействованным в сфере обслуживания и благоустройства.

Ранее Financial Times сообщала, что обещанные Трампом массовые депортации обойдутся стране в триллион долларов, а сама операция по высылке может занять более десяти лет.