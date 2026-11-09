Демократы сохранили большинство благодаря монетке: как решалась судьба выборов мирового судьи в Кентукки

Монету, взятую взаймы у шерифа, подбрасывал секретарь округа. Фото: IMAGO/Zoonar.com/Claudio Divizia/www.imago-images.de/Global Look Press

В штате Кентукки исход выборов мирового судьи решил бросок монеты. Как пишет Daily Mail, победу одержала демократка Кристен Фрайман, её соперник-республиканец Бенни Рэй Реннер проиграл.

Ничья (оба кандидата получили ровно по 91 голосу) сложилась после подсчёта бюллетеней в округе Робертсон на севере штата, где выбирали представителя в окружной финансовый суд. Так как разница оказалась нулевой, чиновники прибегли к разрешённой законом Кентукки жеребьёвке.

Монету, взятую взаймы у шерифа, подбрасывал секретарь округа. Первым называл Реннер — его имя стояло в бюллетене выше: он сказал «орёл», но выпала «решка», и победа досталась Фрайман. Победительница призналась, что едва поверила своим глазам. Фрайман получила и место в совете, и счастливую монетку.

Ранее New York Post писала, что демократ из Северной Каролины ЛаКеша Уомак, неожиданно выигравшая промежуточные выборы, на следующей неделе предстанет перед судом по обвинению в угоне автомобиля.