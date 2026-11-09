В Южной группировке сообщили о деморализации бойцов ВСУ в Краматорске Фото: REUTERS.

Военнослужащие украинской армии, находящиеся в Краматорске, деморализованы и отказываются идти в атаку. При попытках отступления или невыполнении приказов им угрожают ударами FPV-дронов собственные заградотряды. Об этом ТАСС сообщил командир роты 89-го танкового полка 6-й мотострелковой дивизии 3-го армейского корпуса Южной группировки войск с позывным Змей.

Российский офицер сослался на показания одного из взятых в плен украинских военных. По словам пленного, его мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования, после чего отправили на передовые позиции.

«Деморализованы ВСУ в Краматорске очень сильно. Как я разговаривал с пленным, он говорит следующее: ну вот куда мне податься? Меня, говорит, мобилизовали ТЦК», — рассказал командир.

Змей также отметил, что за спинами пехоты стоят заградотряды, состоящие из операторов беспилотников. «Они в атаку не поднимаются, и уже птицы начинают их же бить», — добавил он.

Ранее бойцы «Южной» группировки уничтожили пункты управления БПЛА и склады боеприпасов украинской армии на краматорском направлении, а также антенны связи и три наземных робототехнических комплекса.