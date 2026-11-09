Шойгу: Россия ждет делегации СНГ, чтобы показать возможности «Рассвета». Фото: Komsomolskaya Pravda/Globl Look Press

Россия ждет делегации стран Содружества Независимых Государств в Москве, чтобы продемонстрировать возможности спутниковой системы «Рассвет». Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.

«Вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы обеспечивает ее защищенность от внешнеполитического, что крайне важно, и экономического воздействия. Ждем ваши делегации в Москве для демонстрации возможностей системы „Рассвет“», - отметил секретарь Совбеза РФ.

Ранее Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основателем сайта MilitaryRussia.ru, сообщил, когда будет развернута российская группировка спутников связи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что отечественная космическая система «Рассвет» начнет полноценно функционировать в самое ближайшее время.