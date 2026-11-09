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НовостиПолитика9 ноября 2026 7:57

Шойгу: Россия ждет делегации СНГ, чтобы показать возможности «Рассвета»

Шойгу пригласил делегации стран СНГ ознакомиться с возможностями спутниковой системы «Рассвет»
Анастасия СУТОРМИНА
Шойгу: Россия ждет делегации СНГ, чтобы показать возможности «Рассвета». Фото: Komsomolskaya Pravda/Globl Look Press

Шойгу: Россия ждет делегации СНГ, чтобы показать возможности «Рассвета». Фото: Komsomolskaya Pravda/Globl Look Press

Россия ждет делегации стран Содружества Независимых Государств в Москве, чтобы продемонстрировать возможности спутниковой системы «Рассвет». Об этом заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на XIV ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.

«Вертикальная интеграция и локализация производства всех компонентов системы обеспечивает ее защищенность от внешнеполитического, что крайне важно, и экономического воздействия. Ждем ваши делегации в Москве для демонстрации возможностей системы „Рассвет“», - отметил секретарь Совбеза РФ.

Ранее Дмитрий Корнев, независимый военный эксперт, основателем сайта MilitaryRussia.ru, сообщил, когда будет развернута российская группировка спутников связи.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что отечественная космическая система «Рассвет» начнет полноценно функционировать в самое ближайшее время.