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НовостиВ мире9 ноября 2026 8:14

Ле Пен запланировала перестановки в Евросоюзе: вот что хочет поменять в первую очередь

Politico: Ле Пен планирует сократить дипломатическую службу ЕС
Людмила МИТРОХИНА
Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

Фото: REUTERS.

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен хочет сделать некоторые перестановки в ЕС. В частности, она обещает ликвидировать или резко сократить Европейскую службу внешних действий при победе на выборах в 2027 году. Об этом пишет Politico со ссылкой на представителей «Национального объединения».

Партия критикует дублирование работы национальных дипломатических служб и неоправданные расходы на ведомство. Издание указывает, что Париж не сможет сократить бюджет европейской дипслужбы самостоятельно. «Национальное объединение» ищет союзников в ЕС, таких как Италия и Чехия.

Ранее KP.RU рассказал, что политика главы евродипломатии Каи Каллас уже давно вызывает вопросы. Также не в первый раз высказывается инициатива сокращения дипломатической службы или смены ее главы.