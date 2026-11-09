«Жужжалка» снова передала тайное послание: в эфире прозвучало одно слово Фото: Иван МАКЕЕВ.

Радиостанция УВБ-76, известная в народе как «радиостанция Судного дня», снова вышла на связь. Об этом сообщил канал «УВБ-76 логи» в мессенджере «Макс».

В понедельник, 9 ноября, в 11:02 по Москве в эфире прозвучало кодированное сообщение: «НЖТИ 44702 ЗЕВОСТОРГ 2751 2830».

Напомним, что эта станция вещает на частоте 4625 кГц уже несколько десятилетий. Почти всё время из динамиков доносится лишь монотонный жужжащий сигнал. Голосовые вставки — с именами, словами и цифрами — редкость.

Примечательно, что это уже не первое сообщение за неделю. 5 ноября, около 11:15 по Москве, радиолюбители услышали набор «НЖТИ 79814 ПОДПУХЛЫЙ 2499 5166». До этого «жужжалка» довольно долго не выдавала ничего интересного в эфир.