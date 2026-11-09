Диетолог предупредил о неожиданной опасности мяса с молоком: что происходит в желудке

Диетолог объяснил, что мясо содержит сложные животные белки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Сочетание мяса и молочных продуктов в одном приеме пищи может вызывать тяжесть в животе и повышенное газообразование, рассказал эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. По словам специалиста, такая комбинация может усложнить процесс переваривания пищи и увеличить нагрузку на пищеварительную систему. Об этом пишет «Абзац».

«Когда компоненты смешиваются в плотный комок, запускаются процессы брожения и гниения. Это приводит к тяжести и метеоризму», – пояснил Калинчев.

Диетолог объяснил, что мясо содержит сложные животные белки, для расщепления которых необходимы соляная кислота и ферменты. Молочный белок казеин под воздействием кислоты сворачивается в плотные сгустки. По мнению специалиста, они могут затруднять доступ желудочного сока к мясным волокнам и замедлять переваривание еды.

При этом убедительных научных доказательств того, что сочетание мяса и молока само по себе вызывает брожение и гниение в желудке, нет. Однако исследования показывали, что большое количество кальция из молока и сыра может снижать усвоение железа. В одном из экспериментов 1995 года с участием примерно 20 женщин изучали влияние молочных продуктов и мяса на усвоение этого важного микроэлемента.

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