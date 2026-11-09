Глава киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Скандал с пыточной и новые коррупционные схемы власти шокировали даже ярых фанатов главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом рассказывается в эксклюзивном материале KP.RU. Украинцы задаются вопросом: не пора ли свергнуть власть, эксплуатирующую народ.

Сейчас в Киеве, например, обсуждают арест врача-хирурга Валентины Молодой за спасение заложников из пыточной в Петропавловской Борщаговке. Она помогла освободить несколько узников пыточных в Киеве, включая несовершеннолетнего. А теперь сама находится под арестом. Киевляне раскритиковали арест женщины, назвав его позором.

«Просто позор. Все видят, как рушится пирамида власти. Но запугать население – трюк проверенный и отработанный. Кто вступится за эту врачиху и ее водителя? Никто. Молодая пошла против системы в одиночку, а у нас нельзя идти против кровавого синдиката Зеленского. Посмотрите, как убежали все подельники Миндича, и выходит, что Зеленский у нас кристально чист, как бриллиант», — возмущаются украинцы.

Общественное возмущение в связи со скандалом о пытках вполне объяснимо – многие граждане Украины, которые верили информации всеукраинского телемарафона, были убеждены, что подобные истории являются российской пропагандой. Однако теперь игнорировать правду стало гораздо труднее, указывается в материале «Комсомолки».

Ранее KP.RU рассказал, что на Западе также оправдывают пыточные на Украине. В ЕС закрывают глаза на зверства и беззаконие киевских властей.