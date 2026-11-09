«Мне плевать на наследство, они живы»: сын пропавшей Ирины Усольцевой заявил, что против признания её умершей Фото: из соцсетей.

Сын пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой Данил Баталов заявил, что не претендует на наследство семьи. Об этом он рассказал в беседе с «КП-Красноярск».

«Мне в любом случае решительно плевать на наследство. Я и сам хорошо живу. Ни я, ни сестры не собираемся обращаться в суд. Мы всей семьей уверены, что родители живы», — добавил сын пропавшей.

Напомним, 64-летний Сергей Усольцев, 48-летняя Ирина, их пятилетняя дочка Арина и собака пропали 28 сентября 2025 года. В тот день семья ушла в поход по Кутурчинскому Белогорью.

Недавно адвокат пропавшей семьи вносил ясность — обычно процедуру признания пропавшего умершим можно запускать через пять лет. Но если есть данные об угрозе жизни и здоровью, срок сокращается до полугода. К Усольцевым это как раз относится — они исчезли в лесу.

Стоит отметить, что уголовное дело по факту пропажи семьи Усольцевых продолжается. Несмотря на то, что основная версия — несчастный случай, следствие не исключает и криминального варианта. В этом году поиски прекращены из-за погодных условий и активности медведей в регионе.