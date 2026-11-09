Минсельхоз РФ направит в Хабаровский край более 928 млн рублей на поддержку АПК

Фото: Министерство сельского хозяйства РФ

Министр сельского хозяйства России Оксана Лут и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей встречи обсудили приоритеты развития агропромышленного комплекса региона. В повестке — промышленное рыболовство, воспроизводство биоресурсов и экспорт, привлечение инвестиций в молочное животноводство и овощеводство, реализация проектов комплексного развития сельских территорий.

Хабаровский край занимает четвертое место на Дальнем Востоке по вылову водных биоресурсов. За первое полугодие добыто более 252 тыс. тонн. Рыбоводные заводы выпустили около 58 млн штук молоди лососевых и более 470 тыс. осетровых.

Растет экспорт продукции АПК. Основу составляют мороженая рыба и ракообразные, ключевые партнеры — Китай и Южная Корея. Край работает над расширением поставок рыбного филе, рыбной муки и другой продукции переработки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как сообщили в Минсельхозе России, на поддержку агропромышленного комплекса края в 2026 году из федерального бюджета предусмотрено свыше 928 млн рублей. За семь лет на реализацию госпрограммы комплексного развития сельских территорий региону направлено около 2 млрд рублей — средства пошли на улучшение жилищных условий, благоустройство и развитие социальной и дорожной инфраструктуры.

— В Хабаровском крае в 2027 году складывается по-настоящему серьезная база для преображения сразу нескольких поселков. Минсельхозом России уже поддержаны долгосрочные планы развития Чегдомына и Ванино, одобрено финансирование на строительство малоэтажного жилого комплекса на 15 индивидуальных домов в рабочем поселке Солнечный, на благоустройство сельских территорий и на соцвыплаты гражданам. Надеемся, что министерством будут поддержаны еще два опорных пункта — рабочие поселки Переяславка и Солнечный, и выделены средства на проекты по ремонту и реконструкции дорог в Хабаровском и Верхнебуреинском районах, — сказал Дмитрий Демешин.

С 2025 года регион участвует в нацпроекте «Кадры в АПК»: открываются агротехнологические классы в школах, привлекаются студенты для практики в хозяйствах, модернизируются классы. Благодаря поддержке федерального центра в 2027 году будет модернизировано еще два агрокласса, произведены стимулирующие выплаты 12 учителям и привлечены на практику 34 студента.

Также на встрече определены задачи по привлечению инвестиций в молочное животноводство, модернизации рыбохозяйственной инфраструктуры и развитию экспортной логистики.