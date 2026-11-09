С начала 2026 года столичная «Система-112» приняла более 6 миллионов вызовов

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал подробнее о работе столичной «Системы-112». Он подчеркнул, что сегодня «Система-112» является одной из самых эффективных городских структур.

«Ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Служба востребована жителями, с начала года операторы приняли более 6 миллионов вызовов», - отметил заммэра.

Как сообщил Бирюков, чаще всего требовался вызов скорой медицинской помощи - было получено более 1,4 миллиона таких сообщений.

Каждый день на дежурство выходят до 125 специалистов. Прием и обработка поступающих данных полностью автоматизированы. Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, консультируя звонящего при необходимости. Затем быстро направляет на место городские и экстренные службы.

За помощью можно обратиться не только позвонив на номер «112», но и отправив на него смс-сообщение. Это удобно для людей с нарушениями слуха и речи.

Московская «Система-112» обеспечивает информационное взаимодействие с более чем 200 экстренными и аварийными службами столицы, такими же системами Московской и Калужской областей, навигационной спутниковой системой ГЛОНАСС.