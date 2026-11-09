МЧС: на золотоизвлекательной фабрике в Хабаровском крае загорелся электрощит Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

К ликвидации возгорания на золотоизвлекательной фабрике привлекли два отделения военизированной горноспасательной части

На территории золотоизвлекательной фабрики в поселке Многовершинный Николаевского района Хабаровского края произошло возгорание распределительного электрощита. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по региону.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в понедельник, 9 ноября, в 14:25 по местному времени (07:25 мск). Пожар вспыхнул в надземном здании одного из цехов предприятия. По предварительным данным ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

«К месту происшествия незамедлительно направлены силы и средства», — уточнили в региональном главке МЧС.

К ликвидации возгорания привлекли два отделения военизированной горноспасательной части в составе 13 человек и двух единиц техники, а также расчет пожарной части №65.

Напомним, в понедельник, 9 ноября, пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе «Кинеф» в Ленинградской области после атаки БПЛА. Обломки дрона также попали в жилой дом.