«Глобальное пробуждение»: как зумеры с помощью TikTok и уличных маршей пытаются поменять мировые правительства

Guardian: волна политических протестов зумеров охватила весь мир Фото: REUTERS.

По всему миру нарастает масштабная волна молодежных протестов, меняющая глобальный политический ландшафт. От Бангладеш до Сербии и от Бразилии до Европы представители поколения Z (молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет, составляющие около трети населения планеты) активно выступают против авторитаризма, коррупции и социального неравенства, передает газета The Guardian.

Исследователи зафиксировали как минимум 25 крупных протестных движений во всем мире, в центре которых оказались зумеры. Эксперты называют происходящее «глобальным политическим пробуждением» поколения. По мнению политолога из Гарвардской школы Кеннеди Эрики Ченовет, значительная часть молодежи устала оставаться в стороне на фоне неспособности действующих политических систем справляться с кризисами.

В Азии и Африке студенты стали ключевой движущей силой перемен. В Бангладеш протесты против квот привели к отставке премьер-министра. В Сербии студенческое движение, используя велопробеги, сменило власть после 14 лет правления.

Эксперты подчеркивают, что протесты поколения Z отличаются уникальной инфраструктурой мобилизации. Соцсети TikTok и X ускоряют распространение информации, Discord и мессенджеры обеспечивают децентрализованное планирование, VPN-сервисы обходят блокировки. Уличная активность и цифровая координация проявились в Бразилии, где онлайн-кампания в соцсетях поддержала Луиса Инасиу Лулу да Силву на выборах.

В Европе и США молодежь активно формирует политическую повестку. Во Франции, Испании, Германии проходят акции за доступное жилье, реформы образования и борьбу с климатическим кризисом. В США молодые люди становятся ключевым ресурсом на выборах. Взрослея в условиях конфликтов и кризиса международных институтов, поколение Z становится важным фактором мировой политики.

При этом стоит отметить, что далеко не только поколение Z выступает за протесты. Согласно опросам, массовые протесты во Франции поддерживают 57% жителей страны, а 88% опрошенных считают обоснованными требования демонстрантов, недовольных дороговизной жизни.