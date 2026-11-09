Прохожий наткнулся на чемодан, от которого шёл жуткий запах: внутри оказалось тело связанной девушки Фото: REUTERS.

В Афинах прохожий наткнулся на жуткую находку: на дороге в районе Агиос Пантелеймонас стоял чемодан, от которого шёл сильный запах. Местные полицейские, прибывшие по вызову, открыли багажную сумку и обнаружили внутри тело женщины. Об этом сообщает The Sun.

Погибшая — африканка, ей, по предварительным данным, от 17 до 25 лет. На ней были шорты, спортивный бюстгальтер и блузка. Ноги женщины были связаны. Тело находилось в стадии сильного разложения, однако видимых повреждений стражи порядка не зафиксировали. Причину смерти пока только предстоит установить, личность погибшей тоже не подтверждена.

Место жуткой находки находится примерно в полутора километрах от того пункта, где в июле нашли тело 38-летней Элизабет Джейн Росс. Британская волонтёрка пропала в начале этого года, а 18 июля её обнаружили в чемодане в заброшенном здании в Кипсели.

Ранее KP.RU рассказывал, как расчлененное тело нашли в Санкт-Петербурге. Останки были разложены по нескольким сумкам, а следователи сразу завели уголовное дело.