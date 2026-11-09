В парламенте Армении заявили об отсутствии планов по выходу из ОДКБ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

В парламенте Армении опровергли слухи о выходе страны из ОДКБ. Член постоянной комиссии по вопросам обороны и безопасности республики Гегам Манукян в интервью «Известиям» заявил, что Национальное собрание не рассматривает такой шаг и никаких инициатив на этот счет нет.

По словам парламентария, на тему ОДКБ звучат лишь заявления представителей правящей партии и главы кабмина Никола Пашиняна. При этом конкретных действий со стороны законодательного органа никто не предпринимает.

Тем временем в самой организации уже задумались о том, чтобы урезать Еревану права. Генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что Совет коллективной безопасности может рассмотреть вопрос о лишении Армении права голоса. Причина — страна третий год подряд не принимает активного участия в работе объединения.