Названо главное правило домашней засолки щучьей икры

Промышленная заморозка делает щучью икру безопаснее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Щучью икру можно засолить дома всего за 20 минут, но перед этим важно убедиться в безопасности рыбы. Она должна пройти промышленную заморозку, поскольку в пресноводной рыбе могут быть паразиты, а обычная засолка не заменяет термическую обработку, предупредил су-шеф и технолог общественного питания Иван Маслов. Об этом пишет Lenta.ru.

«Нельзя солить икру без рассола – она просаливается неравномерно и портится быстрее», – уточнил специалист.

Для приготовления 500 граммов икры понадобятся литр воды, 30 граммов крупной морской соли, 50 граммов сахара и немного перца горошком. Рассол нужно вскипятить, остудить, залить им промытую икру и добавить укроп. Через 20 минут жидкость сливают. Затем к икре добавляют теплое сливочное масло и оливковое масло, аккуратно перемешивают и убирают в холодильник на два часа.

Маслов также посоветовал тщательно удалять пленку, чтобы икринки не слипались. Если оливковое масло дает горечь, его можно смешать со сливочным в равных пропорциях. При этом специалист не рекомендует готовить большие запасы. Домашнюю икру лучше делать небольшими порциями и употреблять свежей.

Прежде икорный сомелье рассказал о редкой «алмазной икре», которую получают от рыбы без темного пигмента в возрасте 60-100 лет. Ее стоимость может достигать 80 тысяч фунтов стерлингов за килограмм, приводит «Царьград».