Первая женщина: Bloomberg узнал о решении Мерца по кандидатуре в президенты ФРГ

Bloomberg: Мерц поддержал кандидатуру Айгнер на пост президента ФРГ Фото: REUTERS.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал кандидатуру Ильзе Айгнер, которая может стать первой женщиной на посту президента ФРГ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, глава правительства выразил поддержку Айгнер во время закрытого ужина членов Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине. Ожидается, что официально об этом решении канцлер объявит в понедельник, 9 ноября.

Как отмечает источник агентства, Мерца и Айгнер связывают тесные личные отношения. Они регулярно общаются в Баварии, где находится дача канцлера.

Ранее Мерц воздерживался от публичной поддержки Айгнер, после чего столкнулся с давлением внутри ХДС из-за задержки с выдвижением единого кандидата. Ее кандидатуру активно продвигал лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер.

Напомним, недовольство работой Мерца достигло 82%. Кроме того, 60% опрошенных немцев считают, что их материальное положение ухудшилось при нынешнем правительстве.